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Блокують правду. Окупанти вилучають в українців комплекти супутникового телебачення, - ЦНС

Україна, Четвер 19 жовтня 2023 21:14
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Блокують правду. Окупанти вилучають в українців комплекти супутникового телебачення, - ЦНС Фото: окупанти вилучають в українців комплекти супутникового телебаченн (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації вилучають комплекти супутникового телебачення у мешканців тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, окупаційні адміністрації створили комісії, які в супроводі російських поліцаїв проводять рейди на окупованих територіях та вилучають у місцевих комплекти супутникового телебачення.

Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби збільшити інформаційну блокаду регіону й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди.

При цьому, за даними ЦНС, росіяни продовжують видачу обладнання для безкоштовної трансляції пакета "русский мир" в який входять пропагандистські канали.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що окупанти перевіряють телефони учнів на наявність українських додатків.

Ми також повідомляли, що "віджате" в українців житло окупанти передають колаборантам.

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окупанти Війна Росії проти України
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