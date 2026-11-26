У Варшаві чоловік здійснив самопідпал проти президентського палацу. Йдеться про 22-річного українця на ім'я Едвард, який прийшов з вимогою забезпечити українцям у Польщі таке саме ставлення, як до поляків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на польське видання Fakt.

Інцидент стався близько 17:00 на Краківському передмісті, біля будівлі Міністерства культури та національної спадщини, розташованої навпроти президентського палацу.

За даними видання, чоловік приніс із собою рюкзак, у якому знаходилися легкозаймиста рідина та документи з його вимогами. Він облив себе рідиною та підпалив.

На допомогу постраждалому одразу кинулися перехожі та співробітники Державної служби охорони Польщі (SOP), які перебували біля президентського палацу. Один із очевидців загасив вогонь за допомогою вогнегасника із сусідньої будівлі.

Допомога чоловікові також надали медики, які були неподалік.

В якому стані постраждалий

За інформацією Fakt, чоловік отримав важкі опіки обличчя, шиї, верхніх кінцівок та тулуба. Його одяг повністю згорів.

Коли постраждалого забирала швидка допомога, він ще залишався свідомим. Його доправили до лікарні на вулиці Шасерів у Варшаві.