Требовал плату за отгул на сушу. Разоблачен один из командиров судна ВМС
Командиру отделения на одном из судов Военно-морских сил (ВМС) Украины сообщено о подозрении из-за взяточничества. Вымогал с подчиненных плату за отгул на сушу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
Что случилось
Чтобы уйти в законный выходной с судна, подчиненные должны были заплатить командиру 10 тысяч гривен. Последний в месяц на отгулах моряков мог зарабатывать в месяц не менее 150 тысяч гривен.
Фото: на коррупции разоблачен один из командиров судна ВМС (dbr.gov.ua)
"9 июля 2024 года правоохранители задержали фигуранта во время получения очередной оплаты в сумме 1 тысячи долларов. Эти деньги он получил от подчиненного за возможность в течение месяца ходить в выходные на сушу", - добавляет ГБР.
Что угрожает
Командиру отделения на одном из судов ВМС сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 182 тысячи гривен.
Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) недавно разоблачила на взяточничестве исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.