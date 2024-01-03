UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вимагав кошти за пропуск зерновозів. В Одеській області ДБР затримало посадовця "Укртрансбезпеки"

Ілюстративне фото: в Одеській області ДБР затримало посадовця "Укртрансбезпеки" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Одеській області посадовця "Укртрансбезпеки" було викрито та затримано на систематичному вимаганні та отриманні хабарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на прес-службу ДБР.

За даними слідства, затриманий поставив на потік заробіток на вагових комплексах "Уктрансбезпеки" на всіх основних транспортних розв’язках Одеської області. Зокрема, за безперешкодний проїзд вантажівки з перевищеною допустимою вагою він брав з перевізників тисячу гривень.

Також гроші йому платили практично всі зернотрейдери, які перевозили продукцію в порти Одеської області.

За оперативними даними, щомісячно співробітник дорожнього контролю таким чином "заробляв" щонайменше мільйон гривень.

2 січня цього року працівники ДБР спільно з УСР Нацполіції та за сприяння Уктрансбезпеки затримали ділка "на гарячому".

Справи про корупцію серед нардепів

Нагадаємо, цій новині передувало те, що НАБУ і САП піймали чинного народного депутата України Андрія Одарченка на спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Він пропонував голові Держагентства відновлення Мустафі Наєму хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

В обмін на це нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаДБРкоррупция