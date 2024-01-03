Требовал средства за пропуск зерновозов. В Одесской области ГБР задержало чиновника "Укртрансбезопасности"

По данным следствия, задержанный поставил на поток заработок на весовых комплексах "Укртрансбезопасности" на всех основных транспортных развязках Одесской области. В частности, за беспрепятственный проезд грузовика с превышенным допустимым весом он брал с перевозчиков тысячу гривен.

Также деньги ему платили практически все зернотрейдеры, перевозившие продукцию в порты Одесской области.

По оперативным данным, ежемесячно сотрудник дорожного контроля таким образом "зарабатывал" минимум миллион гривен.

2 января этого года работники ДБР совместно с УСС Нацполиции и при содействии Уктрансбезопасности задержали дельца "на горячем".

Дела о коррупции среди нардепов

Напомним, этой новости предшествовало то, что НАБУ и САП были пойманы действующим народным депутатом Украины Андреем Одарченко на попытке подкупить председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Он предлагал главе Госагентства восстановления Мустафи Наему взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.

В обмен на это нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

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