Вимагав хабар у військового: у Хмельницькому затримали заступника голови ВЛК

"Фігурант вимагав від військовослужбовця 40 тисяч гривень за вплив на рішення ВЛК про визнання його (військового - ред.) обмежено придатним", - йдеться в повідомленні.

В поліції додали, що лікар є також головою благодійного фонду, його підозрюють в зловживання впливом.

Наразі його затримано та оголошено про підозру.