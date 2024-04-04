Требовал взятку у военного: в Хмельницком задержали заместителя главы ВВК

"Фигурант требовал от военнослужащего 40 тысяч гривен за влияние на решение ВВК о признании его (военного - ред.) ограниченно пригодным", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что врач также является председателем благотворительного фонда, его подозревают в злоупотреблении влиянием.

В настоящее время он задержан и ему объявлено о подозрении.