Вимагав гроші у підприємця. Спільник чиновника Кабміну отримав тюремний термін

Суд визнав винним зловмисника, який допомагав чиновнику Кабміну отримати неправомірний зиск у розмірі 2 млн гривень. Його засудили до ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну прокуратуру в Telegram.
Як зазначають правоохоронці, прокурорам у суді вдалося довести, що начальник одного з управлінь секретаріату Кабміну залучив обвинуваченого як посередника для отримання неправомірної вигоди. Зловмисник вимагав та отримав від підприємця 2 млн грн за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт.
"З огляду на наведені прокурором докази Вищий антикорупційний суд призначив йому покарання - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишньому директору Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони оголосили підозру за розтрату державних коштів у розмірі понад 100 млн гривень.
Також ми писали, що підозру у розкраданні під час будівництва казарм для ЗСУ оголосили чиновнику Міноборони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.