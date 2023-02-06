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Вимагав гроші у підприємця. Спільник чиновника Кабміну отримав тюремний термін

Ілюстративне фото: спільник чиновника Кабміну отримав тюремний термін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Суд визнав винним зловмисника, який допомагав чиновнику Кабміну отримати неправомірний зиск у розмірі 2 млн гривень. Його засудили до ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну прокуратуру в Telegram.

Як зазначають правоохоронці, прокурорам у суді вдалося довести, що начальник одного з управлінь секретаріату Кабміну залучив обвинуваченого як посередника для отримання неправомірної вигоди. Зловмисник вимагав та отримав від підприємця 2 млн грн за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт.

"З огляду на наведені прокурором докази Вищий антикорупційний суд призначив йому покарання - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишньому директору Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони оголосили підозру за розтрату державних коштів у розмірі понад 100 млн гривень.

Також ми писали, що підозру у розкраданні під час будівництва казарм для ЗСУ оголосили чиновнику Міноборони.

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