Вимагав гроші. В Одеській області затримали чоловіка, який підірвав гранату в авто

За даними правоохоронців, водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка. Він був у військовій формі. Автостопник попросив підвезти його, а по дорозі почав вимагати у водія та його пасажира гроші.

Після цього чоловік дістав гранату і висмикнув чеку. Внаслідок підриву гранати поранення отримав пасажир.

Поліція зазначає, що чоловік втік з місця інциденту. Для його затримання правоохоронці вводили спеціальну поліцейську операцію "Сирена".

Наразі зловмисник перебуває у поліцію, з ним працюють слідчі. Всі деталі інциденту встановлюються.

Що ще відомо про інцидент

Сьогодні, 9 листопада, джерела РБК-Україна повідомили, що у селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області невідомий чоловік кинув у мікроавтобус гранату Mercedes-Benz. Внаслідок цього пролунав вибух.

Наші джерела наголошували, що чоловік був у камуфльованій формі, але точно невідомо, чи це був військовий. Також поки немає інформації, де чоловік взяв гранату та чи був він під дією алкоголю або інших речовин.