Вимагав гроші. В Одеській області затримали чоловіка, який підірвав гранату в авто

Чоловіка, який підірвав гранату в авто, затримали в Одеській області. Через дії зловмисника постраждала людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління поліції Одеської області.
За даними правоохоронців, водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка. Він був у військовій формі. Автостопник попросив підвезти його, а по дорозі почав вимагати у водія та його пасажира гроші.
Після цього чоловік дістав гранату і висмикнув чеку. Внаслідок підриву гранати поранення отримав пасажир.
Поліція зазначає, що чоловік втік з місця інциденту. Для його затримання правоохоронці вводили спеціальну поліцейську операцію "Сирена".
Наразі зловмисник перебуває у поліцію, з ним працюють слідчі. Всі деталі інциденту встановлюються.
Що ще відомо про інцидент
Сьогодні, 9 листопада, джерела РБК-Україна повідомили, що у селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області невідомий чоловік кинув у мікроавтобус гранату Mercedes-Benz. Внаслідок цього пролунав вибух.
Наші джерела наголошували, що чоловік був у камуфльованій формі, але точно невідомо, чи це був військовий. Також поки немає інформації, де чоловік взяв гранату та чи був він під дією алкоголю або інших речовин.
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