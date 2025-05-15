За вимагання грошей - 18 тисяч штрафу: в Україні по-новому каратимуть лікарні

Нагадаємо, юристка Ірина Степаненко пояснила у коментарі для РБК-Україна, як діяти пацієнтам у випадках, коли з них вимагають гроші за лікування. Насамперед потрібно перевірити, чи лікарня має договір з НСЗУ, вимагати офіційні чеки, фіксувати порушення та подавати скарги до адміністрації, НСЗУ або поліції. Вона наголошує, що лікування в межах Програми медичних гарантій має бути безоплатним.

Також ми розповідали, що понад 70 тисяч військових, ветеранів і осіб з інвалідністю внаслідок війни вже отримали безоплатне зуболікування та протезування за державною програмою. Послуга доступна в понад 400 медзакладах, які мають договір з НСЗУ. Щоб скористатися програмою, потрібні документи, що підтверджують участь у бойових діях, та направлення. Знайти клініку можна через контакт-центр НСЗУ (16-77) або на онлайн-карті.

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