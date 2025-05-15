RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

За вымогательство денег - 18 тысяч штрафа: в Украине по-новому будут наказывать больницы

Фото: Женщина на приеме у врача (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Правительство изменило правила штрафования больниц за нарушения в предоставлении бесплатных медицинских услуг. Отныне санкции будут фиксированными - независимо от бюджета медучреждения.

РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) объясняет, какие суммы придется заплатить больницам и что делать пациентам в случае нарушения их прав.

Что изменилось

Кабмин утвердил обновления к типовой форме договора с НСЗУ, регулирующего Программу медицинских гарантий.

Главное нововведение - штрафы больше не будут считать в процентах от стоимости услуг. Вместо этого введены фиксированные суммы, рассчитанные в прожиточных минимумах (ПМПО).

Новые суммы штрафов вступят в силу после перезаключения договоров. НСЗУ планирует завершить этот процесс до 1 июня.

Какие будут штрафы

Больницам придется заплатить за такие нарушения

  • требовали оплату с пациента за бесплатную услугу - 18 168 гривен за каждый доказанный случай;
  • не подали отчет в НСЗУ - 18 168 гривен за каждый период нарушения;
  • недостоверные данные в электронной системе (ЕСОЗ) - 302 гривны за каждую некорректную запись;
  • использовали незарегистрированное медизделие - 6 056 гривен, если имплантат - 18 168 гривен (новые типы нарушений).

Эти средства будут уплачиваться в госбюджет.

Как действовать пациентам, если в больнице требуют деньги

Прежде всего нужно уточнить, входит ли услуга в Программу медгарантий. Например, лечение инсульта, инфаркта, онкологии, роды и т.д. - бесплатные. После этого нужно просить объяснений у руководства больницы.

Если ситуация не решена - оставьте жалобу:

  • контакт-центр НСЗУ: 16-77;
  • электронная почта: info@nszu.gov.ua;
  • почтовый адрес: пр. Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073.

Перечень бесплатных лекарств (Нацперечень) можно посмотреть по ссылке.

Приложите к жалобе:

  • чеки на лекарства или оплату услуг,
  • ФИО врача,
  • название заведения,
  • видео/аудио подтверждение (если есть).

Если права пациента не восстанавливают, НСЗУ обращается к правоохранителям.

Отметим, ранее за одинаковые нарушения больницы с разным финансированием платили разные суммы - теперь ответственность унифицирована. Новый подход должен уменьшить коррупционные риски и защитить права пациентов.

Напомним, юрист Ирина Степаненко объяснила в комментарии для РБК-Украина, как действовать пациентам в случаях, когда с них требуют деньги за лечение. Прежде всего нужно проверить, имеет ли больница договор с НСЗУ, требовать официальные чеки, фиксировать нарушения и подавать жалобы в администрацию, НСЗУ или полицию. Она отмечает, что лечение в рамках Программы медицинских гарантий должно быть бесплатным.

Также мы рассказывали, что более 70 тысяч военных, ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны уже получили бесплатное зуболечение и протезирование по государственной программе. Услуга доступна в более 400 медучреждениях, которые имеют договор с НСЗУ. Чтобы воспользоваться программой, нужны документы, подтверждающие участие в боевых действиях, и направление. Найти клинику можно через контакт-центр НСЗУ (16-77) или на онлайн-карте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Медицинская помощьВрачи