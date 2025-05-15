За вымогательство денег - 18 тысяч штрафа: в Украине по-новому будут наказывать больницы

Напомним, юрист Ирина Степаненко объяснила в комментарии для РБК-Украина, как действовать пациентам в случаях, когда с них требуют деньги за лечение. Прежде всего нужно проверить, имеет ли больница договор с НСЗУ, требовать официальные чеки, фиксировать нарушения и подавать жалобы в администрацию, НСЗУ или полицию. Она отмечает, что лечение в рамках Программы медицинских гарантий должно быть бесплатным.

Также мы рассказывали, что более 70 тысяч военных, ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны уже получили бесплатное зуболечение и протезирование по государственной программе. Услуга доступна в более 400 медучреждениях, которые имеют договор с НСЗУ. Чтобы воспользоваться программой, нужны документы, подтверждающие участие в боевых действиях, и направление. Найти клинику можно через контакт-центр НСЗУ (16-77) или на онлайн-карте.

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