Вимагали 5 млн гривень у сім'ї загиблого військового: СБУ затримала банду рекетирів в Черкасах

"Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинну групу, яка тероризувала і намагалась тримати в страху жителів Черкас. Серед потерпілих - родичі загиблих українських воїнів", - зазначають у відомстві.

Вимагали гроші у сім'ї полеглого воїна ЗСУ

Зокрема, правоохоронці задокументували факт вимагання 5 мільйонів гривень з родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ.

Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу вийшли на них аби забрати свій "відсоток".

Як зазначають в СБУ, щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували молодика та погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки.

Окрім грошей рекетири вимагали від потерпілих безпідставно визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця.

Так вони хотіли створити власну схему ухилення від мобілізації, щоб потім, прихопивши "вибиті" гроші, виїхати за кордон.

Затримані "на гарячому"

Служба безпеки затримала двох учасників злочинної групи "на гарячому", коли їм передавали частину "данини".

"За даними слідства, затриманими є місцеві кримінальники, які спеціалізувались на вимаганні неіснуючих боргів з мешканців обласного центру", - інформують правоохоронці.

Наразі затриманим уже повідомлено про підозру за вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

"Триває розслідування для встановлення фактів можливої причетності банди до вчинення інших особливо тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні.