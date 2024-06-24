Требовали 5 млн гривен с семьи погибшего военного: СБУ задержала банду рэкетиров в Черкассах

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группу, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Черкасс. Среди пострадавших - родственники погибших украинских воинов", - отмечают в ведомстве.

Требовали деньги в семье павшего воина ВСУ

В частности, правоохранители задокументировали факт вымогательства 5 миллионов гривен из семьи павшего на фронте военнослужащего ВСУ.

Узнав о том, что жена военного и его 20-летний сын получили от государства денежную помощь, участники банды сразу вышли на них, чтобы забрать свой "процент".

Как отмечают в СБУ, чтобы запугать потерпевших, злоумышленники преследовали молодого человека и угрожали сделать его инвалидом, а на мать оказывали психологическое давление из-за телефонных звонков.

Кроме денег, рэкетиры требовали от потерпевших безосновательно признать одного из них внебрачным сыном погибшего защитника.

Так они хотели создать собственную схему уклонения от мобилизации, чтобы потом, прихватив "выбитые" деньги, уехать за границу.

Задержанные "на горячем"

Служба безопасности задержала двух участников преступной группы "на горячем", когда им передавали часть "дани".

"По данным следствия, задержаны местные уголовники, которые специализировались на требовании несуществующих долгов с жителей областного центра", - информируют правоохранители.

Задержанным уже сообщено о подозрении за вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Продолжается расследование для установления фактов возможной причастности банды к совершению других особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.