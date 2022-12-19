UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вільямс-старша отримала запрошення на Australian Open: дебют відбувся 25 років тому

Фото: Вінус Вільямс ніколи не перемагала на Australian Open (facebook.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорців

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2023 року запросили в основну сітку змагань легендарну американку Вінус Вільямс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter турніру.

42-річна зірка кортів отримала можливість виступити в Мельбурні. Australian Open-2023 запланований на 16-29 січня.

Уперше в Австралії Вільямс-старша зіграла в 1998 році, дійшовши до чвертьфіналу. З того часу вона пропустила лише 4 розіграші (2000, 2007, 2012, 2022 рр.). Найкращий результат американської тенісистки на першому мейджорі року – фінал (2003, 2017).

Вінус Вільямс, на відміну від молодшої сестри Серени, не оголошувала про завершення кар'єри. Цьогоріч екс-перша ракетка світу взяла участь у чотирьох турнірах (одиночний розряд), але програла всі 4 матчі, зокрема і на старті US Open.

Чинною переможницею Australian Open є господарка кортів Ешлі Барті. У цьогорічному фіналі вона здолала американку Даніель Коллінз у двох сетах (6:3, 7:6). Беззаперечний лідер сезону Іга Свьонтек дійшла в Мельбурні до півфіналу.

До слова, раніше Калініна виграла турнір у Ліможі завдяки перемозі над данкою Таусон у фіналі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис