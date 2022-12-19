Уильямс-старшая получила приглашение на Australian Open: дебют состоялся 25 лет назад

42-летняя звезда кортов получила возможность выступить в Мельбурне. Australian Open-2023 запланирован на 16-29 января.

Впервые в Австралии Уильямс-старшая сыграла в 1998 году, дойдя до четвертьфинала. С тех пор она пропустила всего 4 розыгрыша (2000, 2007, 2012, 2022 гг.). Лучший результат американской теннисистки на первом мэйджоре года – финал (2003, 2017).

Винус Уильямс, в отличие от младшей сестры Серены, не объявляла о завершении карьеры. В этом году экс-первая ракетка мира приняла участие в четырех турнирах (одиночный разряд), но проиграла все 4 матча, в том числе и на старте US Open.

Действующей победительницей Australian Open является хозяйка кортов Эшли Барти. В финале этого года она одолела американку Даниэль Коллинз в двух сетах (6:3, 7:6). Бесспорный лидер сезона Ига Свентек дошла в Мельбурне до полуфинала.