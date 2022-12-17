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Українка Калініна виграла останній тенісний турнір сезону-2022

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Лімож, Субота 17 грудня 2022 23:05
Українка Калініна виграла останній тенісний турнір сезону-2022 Фото: Ангеліна Калініна виграла турнір у Ліможі (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Тріумфом першої ракетки України Ангеліни Калініної завершилися змагання в одиночному розряді на турнірі, що приймав французький Ансі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Open de Limoges, фінал

Калініна – Таусон – 2:1 (6:3, 5:7, 6:4)

Розпочали суперниці на рівних, але в третьому геймі данка несподівано оформила брейк. Взявши наступне очко на власній подачі, вона створила невеликий гандикап (3:1). Проте, українка не знітилася і взяла п'ять (!) геймів поспіль. Зокрема, три з них – "під нуль".

А ось друга партія вийшла конкурентнішою. І Калініна, і Таусон вирішили діяти консервативно та зосередилися на власних подачах. Як наслідок, справа ледь не дійшла до тай-брейку. Та за рахунку 5:6 на користь данської тенісистки та зуміла взяти подачу 25-річної українки та зрівнялася за сетами.

У третій партії найцікавіше розпочалося, коли в середині сету на табло засвітилися "двійки". Першою хід зробила Калініна – взяла гейм на подачі суперниці. Та, однак, відповіла своїм брейком. Проте, перша ракетка України повторила трюк, а потім холоднокровно довела сет, а з ним і матч, до перемоги.

Цей тріумф став для українки першим у сезоні-2022. Торік вона програла фінал турніру в Будапешті представниці Казахстану Путінцевій. Натомість цьогоріч Калініна показала найкращі результати в кар'єрі на "Ролан Гарросі", Вімблдоні та US Open, діставшись на трьох мейджорах до другого раунду.

До слова, раніше Калініна повернулася до топ-50 рейтингу тенісисток-професіоналок.

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