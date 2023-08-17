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Вилучила рекордні 20 тонн "товару". СБУ викрила банду наркоторговців

Фото: Вилучила рекордні 20 тонн "товару". СБУ викрила банду наркоторговців (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області викрито наркоторговців, у яких пізніше вилучили рекордні за останні роки більше ніж 20 тонн "товару".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"У зловмисників вилучено понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення «товару» і майже 150 кг психотропної речовини - мефедрон на загальну суму понад 30 млн грн", - пише пресслужба. 

В рамках спецоперації в березні поточного року СБУ затримала організатора банди, який намагався переправити за кордон 15 кг психотропів. Затриманим виявився експосадовець підрозділу Національної поліції по боротьбі наркозлочинністю. 

"До незаконної діяльності він залучив свого колишнього колегу, який допомагав йому підшукувати контрабандистів для прихованого перевезення заборонених речовин через так звану "зеленку", - додає СБУ. 

 

Фото: Вилучила рекордні 20 тонн "товару". СБУ викрила банду наркоторговців (t.me/SBUkr) 

В рамках завершального етапу спецоперації було затримано третього учасника банди, який забезпечував "комунікацію" наркоділків зі спільниками. 

Згідно з даними слідства, затримані отримували "товар" для продажу з двох нарколабораторій у Київській та Житомирській областях, які виготовляли промислові обсяги мефедрону. 

Усім учасникам банди було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років в'язниці. 

 

Фото: Вилучила рекордні 20 тонн "товару". СБУ викрила банду наркоторговців (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві тим часом затримали російського агента-коригувальника, який "готував" новий ракетний обстріл столиці.

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