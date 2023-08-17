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Изъяла рекордные 20 тонн "товара". СБУ разоблачила банду наркоторговцев

Фото: Изъяла рекордные 20 тонн "товара". СБУ разоблачила банду наркоторговцев (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области разоблачены наркоторговцы, у которых позже изъяли рекордные за последние годы более 20 тонн "товара".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"У злоумышленников изъято более 20 тонн прекурсоров для изготовления "товара" и почти 150 кг психотропного вещества - мефедрон на общую сумму более 30 млн грн", - пишет пресс-служба. 

В рамках спецоперации в марте текущего года СБУ задержала организатора банды, который пытался переправить за границу 15 кг психотропов. Задержанным оказался экс-чиновник подразделения Национальной полиции по борьбе наркопреступностью. 

"К незаконной деятельности он привлек своего бывшего коллегу, который помогал ему подыскивать контрабандистов для скрытой перевозки запрещенных веществ через так называемую "зеленку", - добавляет СБУ.

 

Фото: Изъяла рекордные 20 тонн "товара". СБУ разоблачила банду наркоторговцев (t.me/SBUkr)

В рамках завершающего этапа спецоперации был задержан третий участник банды, который обеспечивал "коммуникацию" наркодельцов с сообщниками. 

Согласно данным следствия, задержанные получали "товар" для продажи из двух нарколабораторий в Киевской и Житомирской областях, которые изготавливали промышленные объемы мефедрона. 

Всем участникам банды было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

 

Фото: Изъяла рекордные 20 тонн "товара". СБУ разоблачила банду наркоторговцев (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве в это время задержали российского агента-корректировщика, который "готовил" новый ракетный обстрел столицы.

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