Вилучено понад 650 комп'ютерів. У Києві ліквідували мережу шахрайських кол-центрів

Офіс Генпрокура у Києві провів масштабну операцію, в результаті якої в столиці припинено роботу ряду шахрайських кол-центрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.
Організовані групи осіб у орендованих офісах створили розгалужену інфраструктуру фіктивних грошових сервісів, які під виглядом брокерських компаній та відомих фінансових платформ схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту, чи вигідну торгівлю на фондових біржах.
Фактично вони заволодівали коштами громадян, у тому числі з європейських країн.
Під час обшуків в офісах вилучено комп’ютерну техніку (понад 650 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.
Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконних колл-центрів.
Нагадаємо, що раніше правоохоронці на Закарпатті викрили масштабний шахрайський call-центр, працівники якого виманювали гроші у громадян Європейського Союзу. Слідчі змогли встановити 17 потерпілих - всі вони громадяни країн ЄС. Сума завданих їм збитків становить понад 13 млн гривень.
Також повідомлялось, що в місті Дніпро викрили організаторів шахрайського call-центру, які ошукали близько 18 тисяч громадян Казахстану.
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