Вилучено понад 650 комп'ютерів. У Києві ліквідували мережу шахрайських кол-центрів

Організовані групи осіб у орендованих офісах створили розгалужену інфраструктуру фіктивних грошових сервісів, які під виглядом брокерських компаній та відомих фінансових платформ схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту, чи вигідну торгівлю на фондових біржах.

Фактично вони заволодівали коштами громадян, у тому числі з європейських країн.

Що вилучили

Під час обшуків в офісах вилучено комп’ютерну техніку (понад 650 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконних колл-центрів.