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Изъято более 650 компьютеров. В Киеве ликвидировали сеть мошеннических колл-центров

Фото: в Киеве ликвидировали сеть мошеннических колл-центров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Офис Генпрокура в Киеве провел масштабную операцию, в результате которой в столице прекращена работа ряда мошеннических колл-центров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

Организованные группы лиц в арендованных офисах создали разветвленную инфраструктуру фиктивных денежных сервисов, которые под видом брокерских компаний и известных финансовых платформ склоняли граждан к инвестированию средств в криптовалюту, или выгодную торговлю на фондовых биржах.

Фактически они завладевали средствами граждан, в том числе из европейских стран.

Что изъяли

Во время обысков в офисах изъята компьютерная техника (более 650 системных блоков и ноутбуков), мобильные телефоны, серверы, которые использовались в противоправной деятельности и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливаются организаторы незаконных колл-центров.

 

Борьба с нелегальными колл-центрами

Напомним, что ранее правоохранители на Закарпатье разоблачили масштабный мошеннический call-центр, работники которого выманивали деньги у граждан Европейского Союза. Следователи смогли установить 17 потерпевших - все они граждане стран ЕС. Сумма нанесенного им ущерба составляет более 13 млн гривен.

Также сообщалось, что в городе Днепр разоблачили организаторов мошеннического call-центра, которые обманули около 18 тысяч граждан Казахстана.

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Прокуратура