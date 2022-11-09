Вилучення Лєвандовскі та червона Піке поза грою: відео непростої перемоги "Барселони"

Іспанія, Ла Ліга, 14-й тур

"Осасуна" – "Барселона" – 1:2

Голи: Д. Гарсія, 6 – Педрі, 48, Рафінья, 85

Вилучення: Лєвандовскі, 31 (Б, друга жовта картка), Піке, 45+4 (Б, пряма червона)

Наваррці несподівано повели в рахунку вже в дебюті. Це Давід Гарсія головою з меж штраного майданчика замкнув головою навіс однофамільця Рубена з кутового. А в середині тайму за фол у простій ситуації другий "гірчичник" отримав Лєвандовскі та залишив "Барсу" вдесятьох.

А по дорозі в роздягальню перед перервою неприємних слів арбітру наговорив Піке та отримав пряму червону. Ветеран каталонців у вихідні завершив ігрову кар'єру, але з'явився у заявці "блаугранас" на ще один поєдинок через кадрові проблеми. Та шансом вийти на поле він так і не скористався.

Та в другому таймі "Барселона" зуміла вирвати перемогу. На 48-й хвилині Педрі зіграв на підборі та метрів із 10-ти відправив м'яч у сітку. А під завісу матчу виклик до збірної Бразилії на ЧС-2022 голом відзначив Рафінья, який головою ефектно замкнув передачу Де Йонга з центрального кола.

Завдяки перемозі "Барса" закріпилася в лідерах Прімери. У каталонців тепер 37 очок. Другий – мадридський "Реал", який набрав 32 пункти, але ще гратиме свій матч 14-го туру в четвер.