"Шахтар" отримав суперника в плей-офф Ліги Європи

Фото: "Шахтар" перед останнім матчем у групі Ліги чемпіонів (facebook.com/fcshakhtar)

У рамках 1/16 фіналу Ліги Європи 2022/23 донецький "Шахтар" зустрінеться з командою, що фінішувала другою на груповому етапі турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

УЄФА провів жеребкування 7 листопада в штаб-квартирі організації у швейцарському Ньйоні. Суперників дізналися 16 команд – невдахи групового етапу Ліги чемпіонів і колективи з груп Ліги Європи. Перед жеребкуванням "Шахтар" потрапив до кошика "несіяних" команд. Це унеможливило зустрічі "гірників" із амстердамським "Аяксом", леверкузенським "Байєром", "Барселоною", лісабонським "Спортінгом", "Зальцбургом", "Севільєю" і туринським "Ювентусом". Суперником "гірників" стане французький "Ренн". На груповому етапі турніру "червоно-чорні" двічі обіграли київське "Динамо" (2:1, 1:0). Переможцем квартету став стамбульський "Фенербахче". Перший матч відбудеться 16 лютого, матч-відповідь – 23 лютого. Усі пари 1/16 фіналу Ліги Європи 2022/23: "Барселона" – "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" – "Нант"

"Спортінг" – "Мідтьюлланн"

"Шахтар" – "Ренн"

"Аякс" – "Уніон" Берлін

"Байєр" – "Монако"

"Севілья" – ПСВ

"Зальцбург" – "Рома" Раніше відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Фіналісти попереднього розіграшу – "Ліверпуль" і мадридський "Реал – зустрінуться вже в першому раунді плей-офф. Окрім того, французький ПСЖ конкуруватиме за місце в чвертьфіналі з мюнхенською "Баварією".