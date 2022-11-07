"Шахтар" отримав суперника в плей-офф Ліги Європи
У рамках 1/16 фіналу Ліги Європи 2022/23 донецький "Шахтар" зустрінеться з командою, що фінішувала другою на груповому етапі турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.
УЄФА провів жеребкування 7 листопада в штаб-квартирі організації у швейцарському Ньйоні. Суперників дізналися 16 команд – невдахи групового етапу Ліги чемпіонів і колективи з груп Ліги Європи.
Перед жеребкуванням "Шахтар" потрапив до кошика "несіяних" команд. Це унеможливило зустрічі "гірників" із амстердамським "Аяксом", леверкузенським "Байєром", "Барселоною", лісабонським "Спортінгом", "Зальцбургом", "Севільєю" і туринським "Ювентусом".
Суперником "гірників" стане французький "Ренн". На груповому етапі турніру "червоно-чорні" двічі обіграли київське "Динамо" (2:1, 1:0). Переможцем квартету став стамбульський "Фенербахче". Перший матч відбудеться 16 лютого, матч-відповідь – 23 лютого.
Усі пари 1/16 фіналу Ліги Європи 2022/23:
- "Барселона" – "Манчестер Юнайтед"
- "Ювентус" – "Нант"
- "Спортінг" – "Мідтьюлланн"
- "Шахтар" – "Ренн"
- "Аякс" – "Уніон" Берлін
- "Байєр" – "Монако"
- "Севілья" – ПСВ
- "Зальцбург" – "Рома"
Раніше відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Фіналісти попереднього розіграшу – "Ліверпуль" і мадридський "Реал – зустрінуться вже в першому раунді плей-офф. Окрім того, французький ПСЖ конкуруватиме за місце в чвертьфіналі з мюнхенською "Баварією".
До слова, раніше "Шахтар" зазнав фіаско від РБ "Лейпциг" і вилетів до плей-офф Ліги Європи.
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