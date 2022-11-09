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Удаление Левандовски и красная Пике вне игры: видео непростой победы "Барселоны"

Фото: "Барселона" перед непростым матчем в Памплоне (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Пятой победой подряд в чемпионате Испании завершился для "Барселоны" матч 14-го тура Ла Лиги против памлонской "Осасуны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 14-й тур

"Осасуна" – "Барселона" – 1:2

Голы: Д. Гарсия, 6 – Педри, 48, Рафинья, 85

Удаления: Левандовски, 31 (Б, вторая желтая карточка), Пике, 45+4 (Б, прямая красная)

Наваррцы неожиданно повели в счете уже в дебюте. Это Давид Гарсия головой из пределов штраной площадки замкнул головой навес однофамильца Рубена с углового. А в середине тайма за фол в простой ситуации второй "горчичник" получил Левандовски и оставил "Барсу" вдесятером.

А по дороге в раздевалку перед перерывом неприятных слов арбитру наговорил Пике и получил прямую красную. Ветеран каталонцев в выходные завершил игровую карьеру, но появился в заявке "блаугранас" на еще один поединок из-за кадровых проблем. Но шансом выйти на поле он так и не воспользовался.

Но во втором тайме "Барселона" сумела вырвать победу. На 48-й минуте Педри сыграл на подборе и метров с 10-ти отправил мяч в сетку. А под занавес матча вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2022 голом отметил Рафинья, головой эффектно замкнув передачу Де Йонга из центрального круга.

Благодаря победе "Барса" закрепилась в лидерах Примеры. У каталонцев теперь 37 очков. Второй – мадридский "Реал", набравший 32 пункта, но "сливочные" еще сыграют свой матч 14-го тура в четверг.

К слову, ранее "Барселона" получила титулованного соперника в плей-офф Лиги Европы.

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