Вилучені у Трампа документи містять секретну інформацію про Китай та Іран, - WP

Документи, які знайшло ФБР у резиденції екс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, містять вкрай секретні розвіддані по Китаю та Ірану.

Як повідомляє РБК-Україна , про це стверджують співрозмовники The Washington Post .

За їхніми словами, якщо така інформація буде передана іншим, то "вона може розкрити методи збору розвідданих, які Сполучені Штати хочуть приховати від усього світу".

При цьому співрозмовники видання зазначають, що в одному з документів, які вилучили ФБР, описується ракетна програма Ірану, а в інших зазначено дуже секретну розвідувальну роботу, спрямовану на Китай.

У WP підкреслюють, що документи про Китай та Іран вважаються найбільш чутливими серед усіх, які виявили співробітники ФБР у резиденції Трампа.

При цьому представники екс-президента США відмовилися давати будь-які коментарі виданню щодо цих документів.