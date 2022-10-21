Изъятые у Трампа документы содержат секретную информацию о Китае и Иране, - WP

Документы, которые были найдены ФБР в резиденции экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, содержат крайне секретные разведданные по Китаю и Ирану.

Как сообщает РБК-Украина , об этом утверждают собеседники The Washington Post .

По их словам, если такая информация будет передана другим, то "она может раскрыть методы сбора разведданных, которые Соединенные Штаты хотят скрыть от всего мира".

При этом собеседники издания отмечают, что в одном из документов, которые изъяли ФБР, описывается ракетная программа Ирана, а в других указана очень секретная разведывательная работа, направленная на Китай.

В WP подчеркивают, что документы о Китае и Иране считаются наиболее чувствительными среди всех, которые обнаружили сотрудники ФБР в резиденции Трампа.

При этом представители экс-президента США отказались давать любые комментарии изданию насчет этих документов.