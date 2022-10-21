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Изъятые у Трампа документы содержат секретную информацию о Китае и Иране, - WP

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Пятница 21 октября 2022 19:51
Изъятые у Трампа документы содержат секретную информацию о Китае и Иране, - WP Фото: Дональд Трамп, экс-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Документы, которые были найдены ФБР в резиденции экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, содержат крайне секретные разведданные по Китаю и Ирану.

Как сообщает РБК-Украина, об этом утверждают собеседники The Washington Post.

По их словам, если такая информация будет передана другим, то "она может раскрыть методы сбора разведданных, которые Соединенные Штаты хотят скрыть от всего мира".

При этом собеседники издания отмечают, что в одном из документов, которые изъяли ФБР, описывается ракетная программа Ирана, а в других указана очень секретная разведывательная работа, направленная на Китай.

В WP подчеркивают, что документы о Китае и Иране считаются наиболее чувствительными среди всех, которые обнаружили сотрудники ФБР в резиденции Трампа.

При этом представители экс-президента США отказались давать любые комментарии изданию насчет этих документов.

Отметим, обыски в имении Трампа начались в августе 2022 года. Его подозревают в нарушении закона "о шпионаже".

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Соединенные Штаты Америки Китай ФБР Иран Дональд Трамп
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