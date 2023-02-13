Вилучені правоохоронцями медикаменти та амуніція вартістю 2 млн гривень передані ЗСУ

Як повідомляє пресслужба Офісу, це понад 3 тисячі кровоспинних засобів, більше 200 розвантажувальних жилетів, плитоносок та бронепластин до них, а також шоломи, аптечки, пристрої нічного бачення та оптичні приціли.

За даними слідства, ці товари були ввезені в Україну по підроблених документах як гуманітарна допомога, але військовим амуніцію не передали, а намагались реалізувати за гроші. За результатами проведених слідчих дій під час обшуків у Київській області вилучено партію товару.

"Наразі двом особам повідомлено про підозру. Досудове розслідування за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора детективами БЕБ України, оперативний супровід - СБУ (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України)", - йдеться у повідомленні.