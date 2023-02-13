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Изъятые стражами порядка медикаменты и амуниция стоимостью 2 млн гривен переданы ВСУ

Фото: суд передал на нужды ВСУ медикаменты и военную амуницию (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

В соответствии с определением суда на нужды ВСУ переданы изъятые военная амуниция и медикаменты на 2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как сообщает пресс-служба Офиса, это более 3 тысяч кровоостанавливающих средств, более 200 разгрузочных жилетов, плитоносок и бронепластин к ним, а также шлемы, аптечки, устройства ночного видения и оптические прицелы.

По данным следствия, эти товары были ввезены в Украину по поддельным документам в качестве гуманитарной помощи, но военным амуницию не передали, а пытались реализовать за деньги. По результатам проведенных следственных действий во время обысков в Киевской области изъята партия товара.

"В настоящее время двум лицам объявлено о подозрении. Досудебное расследование по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем, осуществляется при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора детективами БЭБ Украины, оперативное сопровождение - СБУ (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В начале февраля РБК-Украина сообщало, что правоохранители разоблачили руководителей двух предприятий, причастных к хищению средств, выделяемых на питание ВСУ. Сумма ущерба составляет 120 млн гривен.

Напомним, мы писали о задержании предпринимателей и военных, причастных к махинациям с закупками продуктов питания для ВСУ, в частности яиц. Их действия нанесли ущерб на 4,6 млн гривен.

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Офис Генпрокурора