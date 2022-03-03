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Вильнюс "переселил" посольство РФ на улицу Героев Украины

Автор: Антон Федорцив

Мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс своеобразно наказал российское посольство в Вильнюсе за агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост мэра Вильнюса в Facebook.

Теперь посольство расположено на улице Героев Украины. Новое название получила ранее безымянная улица, ведущая в дипломатическое учреждение с улицы Латвийской.

"Посольство России, меняйте визитки: Ukrainos didvyrių, 2. Помогу с переводом: Улица Героев Украины, 2", – написал Шимашюс.

По его словам, визитная карточка каждого работника посольства должна чествовать украинских героев. В свою очередь отправители писем будут думать и о жертвах российской агрессии, и о павших героях Украины.

Кроме того, Шимашюс заверил, что уже проинформировал об изменениях министра транспорта и коммуникаций. В результате почта Литвы не будет доставлять корреспонденцию в посольство РФ без правильно указанного адреса.

К слову, перехваченные разговоры русских оккупантов выложили в открытый доступ.

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