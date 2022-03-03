Вільнюс "переселив" посольство РФ на вулицю Героїв України

Відтепер амбасада розташована на вулиці Героїв України. Нову назву отримала раніше безіменна вулиця, що вела до дипломатичної установи від вулиці Латвійської.

"Посольство Росії, міняйте візитівки: Ukrainos didvyrių, 2. Допоможу з перекладом: Улица Героев Украины, 2", – написав Шімашюс.

За його словами, візитна картка кожного працівника посольства повинна віддавати шану українським героям. Натомість відправники листів думатимуть і про жертв російської агресії, і про полеглих героїв України.

Окрім того, Шімашюс запевнив, що вже поінформував про зміни міністра транспорту та комунікацій. Як результат, пошта Литви не доставлятиме кореспонденцію до посольства РФ без правильно вказаної адреси.