Вильнюс "переселил" посольство РФ на улицу Героев Украины

Мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс своеобразно наказал российское посольство в Вильнюсе за агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост мэра Вильнюса в Facebook.

Теперь посольство расположено на улице Героев Украины. Новое название получила ранее безымянная улица, ведущая в дипломатическое учреждение с улицы Латвийской.

"Посольство России, меняйте визитки: Ukrainos didvyrių, 2. Помогу с переводом: Улица Героев Украины, 2", – написал Шимашюс.

По его словам, визитная карточка каждого работника посольства должна чествовать украинских героев. В свою очередь отправители писем будут думать и о жертвах российской агрессии, и о павших героях Украины.

Кроме того, Шимашюс заверил, что уже проинформировал об изменениях министра транспорта и коммуникаций. В результате почта Литвы не будет доставлять корреспонденцию в посольство РФ без правильно указанного адреса.