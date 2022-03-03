ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вільнюс "переселив" посольство РФ на вулицю Героїв України

Новость на русском →
Вільнюс, Четвер 03 березня 2022 23:53
Вільнюс "переселив" посольство РФ на вулицю Героїв України Фото: Російське посольство в Литві (obzor.lt)
Автор: Антон Федорців

Мер литовської столиці Ремігіюс Шімашюс своєрідно покарав російське посольство у Вільнюсі за агресію РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис мера Вільнюса у Facebook.

Відтепер амбасада розташована на вулиці Героїв України. Нову назву отримала раніше безіменна вулиця, що вела до дипломатичної установи від вулиці Латвійської.

"Посольство Росії, міняйте візитівки: Ukrainos didvyrių, 2. Допоможу з перекладом: Улица Героев Украины, 2", – написав Шімашюс.

За його словами, візитна картка кожного працівника посольства повинна віддавати шану українським героям. Натомість відправники листів думатимуть і про жертв російської агресії, і про полеглих героїв України.

Окрім того, Шімашюс запевнив, що вже поінформував про зміни міністра транспорту та комунікацій. Як результат, пошта Литви не доставлятиме кореспонденцію до посольства РФ без правильно вказаної адреси.

До слова, перехоплені розмови російських окупантів виклали у відкритий доступ.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Вторгнення Росії до України
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна