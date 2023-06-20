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Вільне падіння Мудрика та зростання інших: відомий портал оновив цінники українців АПЛ

Фото: Михайло Мудрик (у центрі) виходить на газон "Вемблі" в складі збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Орієнтований на навколофутбольні цифри німецький ресурс Transfermarkt визначив нову ринкову вартість футболістів англійської Прем'єр-ліги. Зокрема, і представників столичних клубів – Олександра Зінченка та Михайла Мудрика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt.

Вінгер лондонського "Челсі" подешевшав на 10 млн євро. Таке падіння, однак, не позбавило вихованця донецького "Шахтаря" статусу найдорожчого українця в АПЛ.

Актуальний цінник Мудрика, за якого "сині" взимку віддали 70 млн євро, зупинився на рівні 50 мільйонів. Натомість універсальний виконавець лондонського "Арсенала" подорожчав до 42-х млн у євровалюті. Після Зінченка розташувався Віталій Миколенко з "Евертона". Ринкова вартість оборонця – 25 млн євро (+3 мільйони).

Подорожчав і центрбек збірної України та "Борнмута" Ілля Забарний. На фініші зимового трансферного вікна "вишні" лише трохи переплатили за молодого оборонця, віддавши 22,5 млн євро. Ринкова ж вартість українця зараз – 20 мільйонів.

Найдешевшим українським легіонером у Прем'єр-лізі залишився Єгор Ярмолюк. Півзахисник, якого тренерський штаб "Брентфорда" перевів до першої команди, вартує всього 400 тисяч у євровалюті. "Дніпро-1" отримав за перспективного хавбека орієнтовно 1,5 млн.

Найдорожчим футболістом чемпіонату Англії залишився Ерлінг Холанд. Один із ковалів треблу "Манчестер Сіті" в сезоні 2022/23 "підріс" до 180 млн євро. Такий же цінник у зірки ПСЖ Кіліана Мбаппе. Удвох вони – найдорожчі на планеті.

До слова, раніше Шевченко виділив головну чесноту Холанда в перегонах за "Золотим м'ячем".

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