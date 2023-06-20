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Свободное падение Мудрика и рост других: известный портал обновил ценники украинцев АПЛ

Фото: Михаил Мудрик (в центре) выходит на газон "Уэмбли" в составе сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Ориентированный на околофутбольные цифры немецкий ресурс Transfermarkt определил новую рыночную стоимость футболистов английской Премьер-лиги. В частности, и представителей столичных клубов – Александра Зинченко и Михаила Мудрика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt.

Вингер лондонского "Челси" подешевел на 10 млн евро. Такое падение, однако, не лишило воспитанника донецкого "Шахтера" статуса самого дорогого украинца в АПЛ.

Актуальный ценник Мудрика, за которого "синие" зимой отдали 70 млн евро, остановился на уровне 50 миллионов. В то же время универсальный исполнитель лондонского "Арсенала" подорожал до 42-х млн в евровалюте. После Зинченко расположился Виталий Миколенко из "Эвертона". Рыночная стоимость защитника – 25 млн евро (+3 миллиона).

Подорожал и центрбек сборной Украины и "Борнмута" Илья Забарный. На финише зимнего трансферного окна "вишни" лишь немного переплатили за молодого защитника, отдав 22,5 млн евро. Рыночная же стоимость украинца в данный момент – 20 миллионов.

Самым дешевым украинским легионером в Премьер-лиге остался Егор Ярмолюк. Полузащитник, которого тренерский штаб "Брентфорда" перевел в первую команду, стоит всего 400 тысяч в евровалюте. "Днепр-1" получил за перспективного хавбека ориентировочно 1,5 млн.

Самым дорогим футболистом чемпионата Англии остался Эрлинг Холланд. Один из кузнецов требла "Манчестер Сити" в сезоне 2022/23 "подрос" до 180 млн евро. Такой же ценник у звезды ПСЖ Килиана Мбаппе. Вдвоем они – самые дорогие на планете.

К слову, ранее Шевченко выделил главную добродетель Холанда в погоне за "Золотым мячом".

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