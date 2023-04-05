Вільна Україна - це гарантія свободи в Молдові, Грузії та Білорусі, - Зеленський

Свобода та незалежність України буде гарантією того, що у наших сусідів також буде міцнішати незалежність.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.
За словами Зеленського, незалежність України буде гарантією того, що у протистоянні Росії також вистоїть Молдова, Грузія та Білорусь.
"Коли ми з вами вільні - це гарантія, що свобода буде міцною в усіх наших сусідів в ЄС. Румунія, Литва, країни Балтії, всі сильніші, коли ми вільні. Коли ми вільні - це гарантія, що свобода вистоїть в Молдові, не полишить Грузії й обов'язково прийде в Білорусь", - сказав президент.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у середу, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Польши Матеуш Моравецький підписали протокол щодо постачання оборонної техніки для України.
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