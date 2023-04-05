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Независимая Украина - это гарантия свободы в Молдове, Грузии и Беларуси, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Свобода и независимость Украины будет гарантией того, что у наших соседей также будет крепнуть независимость.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

По словам Зеленского, независимость Украины будет гарантией того, что в противостоянии России также устоят Молдова, Грузия и Беларусь.

"Когда мы с вами свободны - это гарантия, что свобода будет крепкой у всех наших соседей в ЕС. Румыния, Литва, страны Балтии, все сильнее, когда мы свободны. Когда мы свободны - это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит" Грузии и обязательно придет в Белоруссию", - сказал президент.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали протокол по поставкам оборонной техники для Украины.

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