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Вілла Геббельса. ЦПД розвіяв черговий фейк про Зеленського

Україна , П'ятниця 29 грудня 2023 22:56
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Вілла Геббельса. ЦПД розвіяв черговий фейк про Зеленського Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ворожі Telegram-канали поширюють фейк про те, що український президент Володимир Зеленський купив віллу гітлерівського міністра пропаганди Йозефа Геббельса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Російські пабліки повідомляють, що згідно з договором про купівлю нерухомості, вілла за 8 мільйонів євро була придбана компанією Film Heritage Inc, яка нібито пов'язана з Зеленським.

Однак Центр протидії дезінформації встановив, що першоджерелом цієї інформації є нібито колишня співробітниця консалтингової компанії ВІМ Сабіна Мелс. Хоча встановити особу Сабіни Мелс та її приналежність до BIM не вдалося, що ставить під сумнів існування такої особи.

Згодом фейк про віллу поширили ворожі ресурси, нігерійське видання Independent та вебсайт OKV e.V., наповнення якого відповідає проросійській риториці.

В центрі зауважили, що раніше нігерійські видання вже були причетними до розповсюдження фейків про Зеленського, зокрема видання PUNCH.

"Рашисти не полишають спроб дискредитувати Зеленського, а поширюючи свою брехню від імені фейкових іноземних видань, вони намагаються надати їй більшої достовірності", - повідомили в центрі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у мережі активізувалося створення фейкових Telegram-каналів українських бригад і батальйонів.

Нещодавно Служба безпеки України нагадала, що під час повномасштабного вторгнення РФ в країні з'явилась велика кількість колаборантів та зрадників. Повідомити про них можна за допомогою спеціального чат-бота.

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