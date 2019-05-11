Вилкула повторно вызвали в НАПК

Депутата снова вызывают в связи с наличием в его действиях конфликта интересов
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило шесть человек прибыть в НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований для составления протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.
По данным прес-службы, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, вызваны:
Кроме того, по признакам несвоевременного представления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии, вызваны:
Напомним, 22 марта народного депутата Александра Вилкула вызвали к НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований для составления протоколов об административных правонарушениях.
В начале апреля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) направило в суд протокол об админправонарушении народного депутата Александра Вилкула. По данным агентства, нардеп внес на рассмотрение Верховной рады депутатский запрос при наличии конфликта интересов.