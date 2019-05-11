Вілкула повторно викликали до НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило шість осіб прибути в НАЗК для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

За даними пре-служби, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, викликано:

Олександра Вілкула, народного депутата України, 15 травня (повторно),

Данила Добуша, головного лікаря Київської міської клінічної лікарні №10, 15 травня

Олександра Жука, в.о. директора Комунального некомерційного підприємства "Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Шосткинської міської ради, 29 травня,

Людмилу Яковчук, директора Полянківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Баранівської міської ради (Житомирська область), 15 травня.

Крім того, за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, викликано:

Олену Антонову, депутата Київської міської ради, 15 травня,

Віталія Литовку, депутата Запорізької обласної ради сьомого скликання, 15 травня.

Нагадаємо, 22 березня народного депутата Олександра Вілкула викликали до НАЗК для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адміністративні правопорушення.

На початку квітня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протокол про адмінправопорушення народного депутата Олександра Вілкула. За даними агентства, нардеп вніс на розгляд Верховної ради депутатський запит за наявності конфлікту інтересів.