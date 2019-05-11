Вілкула повторно викликали до НАЗК

Депутата знову викликають через наявність в його діях конфлікту інтересів
Національне агентство з питань запобігання корупції запросило шість осіб прибути в НАЗК для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.
За даними пре-служби, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, викликано:
Крім того, за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, викликано:
Нагадаємо, 22 березня народного депутата Олександра Вілкула викликали до НАЗК для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адміністративні правопорушення.
На початку квітня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протокол про адмінправопорушення народного депутата Олександра Вілкула. За даними агентства, нардеп вніс на розгляд Верховної ради депутатський запит за наявності конфлікту інтересів.