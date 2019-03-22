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Вилкула вызвали в НАПК

Новости » Общество    22.03.2019 - 17:40
Вилкула вызвали в НАПК
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Всего НАПК вызвало 15 человек для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об админправонарушениях

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции пригласило 15 человек прибыть в НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в НАПК вызвали:

  • Вилкула Александра, народного депутата Украины;
  • Кривохатько Вадима, народного депутата Украины;
  • Гончарова Владимира, депутата Киеврады;
  • Непопа Вячеслава, заместителя председателя КГГА;
  • Ковешникову Татьяну, первого заместителя Председателя по вопросам аккредитации Национального агентства по аккредитации Украины;
  • Бадахова Назира, начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Киевской области;
  • Олийныка Юрия, Коротичанского поселкового голову Харьковского района Харьковской области.

По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения:

  • Васьковского Максима, старшего оперуполномоченного Могилев-Подольского МРО УСБУ в Винницкой области;
  • Рудковского Семена, бывшего старшего инспектора штурмового взвода № 2 (г. Житомир) военизированного формирования Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции;

По признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год:

  • Пличка Григория, депутата Черкасского областного совета;
  • Иванову Аллу, судью Ровенского окружного административного суда;
  • Зиброву Ирину, начальника отдела государственного экологического надзора (контроля) на таможенной территории Азовского моря Государственной Азовской морской экологической инспекции;

По признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:

  • Бондаренко Евгения, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области;

По признакам непредставление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии:

  • Бондаренко Евгения, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области;
  • Водько Сергея, бывшего начальника управления внутренней безопасности в Волынской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции;
  • Колака Валерия, главного государственного инспектора-ревизора ГУДФС в Харьковской области.

Напомним, НАПК приняло решение о начале проведения полных проверок следующих 100 деклараций топ-чиновников.

Ранее ведомство сообщало, что не может устанавливать признаки незаконного обогащения в 500 декларациях из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении.

 

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