ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вілкула повторно викликали до НАЗК

Новини » Політика    11.05.2019 - 10:49
Вілкула повторно викликали до НАЗК
Фото: Олександр Вілкул (РБК-Україна)

Депутата знову викликають через наявність в його діях конфлікту інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило шість осіб прибути в НАЗК для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

За даними пре-служби, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, викликано:

  • Олександра Вілкула, народного депутата України, 15 травня (повторно),
  • Данила Добуша, головного лікаря Київської міської клінічної лікарні №10, 15 травня
  • Олександра Жука, в.о. директора Комунального некомерційного підприємства "Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Шосткинської міської ради, 29 травня,
  • Людмилу Яковчук, директора Полянківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Баранівської міської ради (Житомирська область), 15 травня.

Крім того, за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, викликано:

  • Олену Антонову, депутата Київської міської ради, 15 травня,
  • Віталія Литовку, депутата Запорізької обласної ради сьомого скликання, 15 травня.

Нагадаємо, 22 березня народного депутата Олександра Вілкула викликали до НАЗК для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адміністративні правопорушення.

На початку квітня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протокол про адмінправопорушення народного депутата Олександра Вілкула. За даними агентства, нардеп вніс на розгляд Верховної ради депутатський запит за наявності конфлікту інтересів.

Порошенка допитують у справі Майдану, - ГПУ НАЗК проаналізувало боротьбу з корупцією майже в 90 держорганах
Новини України Олександр ВілкулНАПКдопрос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся