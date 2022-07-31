Вилкул объявил отлов предателей в Кривом Роге: вознаграждение больше, чем у Кима
В Кривом Роге объявили охоту на коллаборантов и корректировщиков ударов россиян по городу. Если предоставленные данные подтвердятся, информатора ждет вознаграждение до 50 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Кривого Рога Александра Вилкула.
"Мы делаем специальную горячую телефонную линию и электронный адрес, на которые вы сможете сообщить о коллаборантах и предателях", - рассказал он.
По словам Вилкула, если удастся задержать реального преступника, информатора ждет вознаграждение.
"Я гарантирую, что если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 тысяч гривен. Если это будет подонок-агитатор за "русский мир" (только подчеркиваю - нужно подтверждение, лучше аудио- или видеофиксация) - 10 тысяч гривен. Такие люди, по сути, тоже являются вражескими агентами влияния", - рассказал он.
Куда звонить?
Информацию можно предоставить по телефону: 067-563-02-63 по любому из мессенджеров - Вайбер, Ватсап, Телеграмм, Сигнал или направить письмо на электронную почту: krviddil.ssu@gmail.com.
Что сообщать?
- фамилию, имя и отчество человека, проявляющего заинтересованность к местам дислокации, перемещения, состава и принадлежности подразделений ВСУ, других составляющих сил безопасности и обороны, о тех, кто сдает оккупантам местоположение украинских военных, или кто корректирует огонь по нашей территории;
- номер телефона, адрес проживания и другие сведения, которые могут помочь установить таких лиц (если возможно);
- подробное описание события или фактов; при наличии - фото и видео, указывающие, что человек помогает врагу;
- свои данные - фамилию, имя и отчество, номер телефона для связи, уточнения обстоятельств и выплаты вознаграждения.
Напомним, ранее мэр Николаева Виталий Ким ранее инициировал "отлов" корректировщиков ударов по городу и установил награду за каждого пойманного в 100 долларов.
Как сообщалось, после этого объявления в Николаеве получили 96 сообщений о вероятных корректировщиках огня.
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