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Вілкул оголосив вилов зрадників у Кривому Розі: винагорода більша, ніж у Кіма

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Кривий Ріг, Неділя 31 липня 2022 12:58
Вілкул оголосив вилов зрадників у Кривому Розі: винагорода більша, ніж у Кіма Фото: очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

У Кривому Розі оголосили полювання на колаборантів та коригувальників ударів росіян по місту. Якщо надані дані підтвердяться, на інформатора чекає винагорода до 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Криворізької ОВА Олександра Вілкула.

"Ми робимо спеціальну "гарячу" телефонну лінію та електронну адресу, на які ви зможете повідомити про колаборантів та зрадників", - розповів він.

За словами Вілкула, якщо вдасться затримати реального злочинця, на інформатора чекає винагорода.

"Я гарантую, що якщо за вашою інформацією буде затримано реального шпигуна, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тисяч гривень. Якщо це буде подонок-агітатор за "російський світ" (тільки підкреслюю - потрібно підтвердження, краще аудіо- або відеофіксація) - 10 тисяч гривень. Такі люди, по суті, також є ворожими агентами впливу", - розповів він.

Куди дзвонити?

Інформацію можна надати за телефоном: 067-563-02-63 за будь-яким з месенджерів - Вабер, Ватсап, Телеграм, Сигнал або направити лист на електронну пошту: krviddil.ssu@gmail.com.

Що повідомляти?

  • прізвище, ім'я та по батькові людини, яка виявляє зацікавленість до місць дислокації, переміщення, складу та належності підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки та оборони, про тих, хто здає окупантам місце розташування українських військових, або хто коригує вогонь по нашій території;
  • номер телефону, адреса проживання та інші відомості, які можуть допомогти встановити таких осіб (якщо це можливо);
  • докладний опис події чи фактів; за наявності - фото та відео, що вказують, що людина допомагає ворогові;
  • свої дані - прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону для зв'язку, уточнення обставин та виплати винагороди.

Як повідомлялося, раніше мер Миколаєва Віталій Кім раніше ініціював "відлов" коригувальників ударів по місту і встановив нагороду за кожного спійманого в 100 доларів.

Як повідомлялося, після цього оголошення в Миколаєві отримали 96 повідомлень про ймовірних корегувальників вогню.

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