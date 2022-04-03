Вилкул об обстреле Кривого Рога: оккупанты били "Смерчами" запрещенными кассетными зарядами

Во время обстрела Кривого Рога прошлой ночью российские оккупанты применили реактивные системы залпового огня "Смерч", запрещенные Женевской конвенцией кассетные боеприпасы. В результате атаки по гражданской инфраструктуре в Ингулецком районе жертв, к счастью, нет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг начальника Криворожской ГВА Александра Вилкула.
Отмечается, что удар российских оккупантов пришелся именно на те локации, где заблаговременно была проведена эвакуация жителей.
Вилкул рассказал, что открывали огонь захватчики не из РСЗО "Град", а из "Смерчей", у которых большая дальность стрельбы. Так, военные ВСУ отодвинули войска РФ на многие десятки километров от Кривого Рога, и фронт сейчас проходит внутри Херсонской области.
Глава городской военной администрации обратил внимание, что примененные рашистами запреженные кассетные боеприпасы могут взрываться на протяжении 40 часов, и призвал быть максимально остородными.
"Если увидели на земле небольшие серебристые цилиндрики 5 на 2-2,5 сантиметра, не трогайте их, сразу уходите и звоните 101 или 102. Сегодня от таких зарядов погибли отец и сын, которые не прислушались к рекомендациям и принесли эти заряды домой, где они и взорвались", - сказал Вилкул.
Видео: Александр Вилкул рассказал подробности об обстреле войсками РФ Кривого Рога 2 апреля
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 апреля российские оккупанты обстреляли Днепр и заправку в Кривом Роге. Также мы писали, что над Днепропетровской областью ВСУ сбили вражеские ракеты и беспилотник.
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