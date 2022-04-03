Вілкул про обстріл Кривого Рогу: окупанти били "Смерчами" забороненими касетними зарядами

Зазначається, що удар російських окупантів припав саме на ті локації, де завчасно була проведена евакуація жителів.

Вілкул розповів, що відкривали вогонь загарбники не з РСЗВ "Град", а зі "Смерчів", у яких більша дальність стрільби. Так, військові ЗСУ відсунули війська РФ на багато десятків кілометрів від Кривого Рогу, і фронт зараз проходить всередині Херсонської області.

Голова міської військової адміністрації звернув увагу, що застосовані рашистами заборонені касетні боєприпаси можуть вибухати протягом 40 годин, і закликав бути максимально обережними.

"Якщо побачили на землі невеликі сріблясті циліндрики 5 на 2-2, 5 сантиметри, не чіпайте їх, відразу уходьте і телефонуйте 101 або 102. Сьогодні від таких зарядів загинули батько і син, які не дослухалися рекомендацій і принесли ці заряди додому, де вони і вибухнули", - сказав Вілкул.

Відео: Олександр Вілкул розповів подробиці про обстріл військами РФ Кривого Рогу 2 квітня