ВІЛ, гепатит, сифіліс: вербувальники РФ готові брати всіх на війну в Україну

За даними видання, щодня у “ВКонтакте” та “Одноклассниках” з'являються тисячі однотипних оголошень, значна частина яких розміщується у спільнотах із пошуку роботи. У публікаціях потенційним контрактникам обіцяють багатомільйонні виплати, пільги для них та членів їхніх сімей, а також можливість списання боргів на суму до 10 млн рублів.

Окремі оголошення супроводжуються закликами підписати контракт нібито до початку нової мобілізації.

Кого готові брати на службу

Особливу увагу привертають оголошення, у яких вербувальники заявляють про готовність приймати людей із серйозними захворюваннями.

Зокрема, в одному з оголошень у Воронезькій області прямо зазначено: “Гепатит, ВІЛ, сифіліс та інші захворювання готові прийняти!”. ВІЛ-інфекція та окремі форми хронічного вірусного гепатиту входять до переліку захворювань, які можуть бути підставою для обмежень щодо укладення контракту в період мобілізації, воєнного стану та воєнного часу.

Вербувальники також почали пропонувати службу чоловікам із категорією “Д”, яка означає непридатність до військової служби (в тому числі через психічні розлади та наркозалежність). У відповідних оголошеннях зазначається, що кандидатів із категорією “Д” готові приймати “строго конфіденційно”.

Реклама поширюється у спільнотах із пошуку роботи

Реклама з'являється у групах місцевих адміністрацій, будинків культури, на сторінках із пошуку роботи та в інших локальних пабліках, а не тільки у соцмережах.

У таких оголошеннях фігурують різні суми залежно від регіону. Наприклад, офіційна група уряду Забайкальського краю пропонувала 2,6 млн рублів одноразової виплати, 210 тисяч рублів щомісячно та 5,6 млн рублів за рік служби.