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Викуп "Нафтогазом" газу приватного видобутку дозволяє бюджету отримати надходження з ренти, - експерт

Фото: викуп "Нафтогазом" газу приватного видобутку дозволяє бюджету отримати надходження з ренти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Завдяки викупу "Нафтогазом" газу у приватних газовидобувних компаній державний та місцеві бюджети отримують рентні надходження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Асоціації газовидобувних компаній України Артема Петренка.

За його словами, з перших місяців повномасштабного вторгнення асоціація неодноразово зверталася до Уряду і держави, щоб вирішити питання реалізації газу, видобутого незалежними компаніями.

Він зауважив, що з одного боку промисловість, яка була основним споживачем ресурсу незалежних видобувників, суттєво зменшила попит на газ через значні руйнування, з іншого - рішенням Кризового комітету при Міністерстві енергетики було заборонено експорт.

"Викуп "Нафтогазом" газу українського видобутку - важливий і один із дієвих механізмів підтримки компаній, сектору та загалом економіки. Він дозволяє незалежним підприємствам реалізовувати видобутий ресурс, а відтак - сплачувати ренту в державний і місцевий бюджети, інвестувати в нове буріння, капремонти, інфраструктуру та планувати нові проєкти для реалізації", - сказав Петренко.

Він також додав, що станом на 19 червня «Нафтогаз» придбав понад 660 млн кубометрів газу у видобувників та трейдерів.

Крім того, наголошує експерт, потрібно й надалі аналізувати газовий ринок всередині країни та у Європі, та продовжувати дискусію щодо питання часткового експорту газу.

Нагадаємо, Українська енергетична біржа позитивно оцінює вихід "Нафтогазу" на торги.

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