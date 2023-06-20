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Выкуп "Нафтогазом" газа частной добычи позволяет бюджету получить поступления с ренты, - эксперт

Фото: выкуп "Нафтогазом" газа частной добычи позволяет бюджету получить поступления с ренты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Благодаря выкупу "Нафтогазом" газа у частных газодобывающих компаний государственный и местные бюджеты получают рентные поступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

По его словам, с первых месяцев полномасштабного вторжения ассоциация неоднократно обращалась к правительству и государству, чтобы решить вопрос реализации газа, добытого независимыми компаниями.

Он отметил, что с одной стороны промышленность, которая была основным потребителем ресурса независимых добытчиков, существенно снизила спрос на газ из-за значительных разрушений, с другой - решением Кризисного комитета при Министерстве энергетики был запрещен экспорт.

"Выкуп "Нафтогазом" газа украинской добычи - важный и один из действенных механизмов поддержки компаний, сектора и экономики. Он позволяет независимым предприятиям реализовывать добытый ресурс, а затем - платить ренту в государственный и местный бюджеты, инвестировать в новое бурение, капремонты, инфраструктуру. и планировать новые проекты для реализации", - сказал Петренко.

Он также добавил, что по состоянию на 19 июня "Нафтогаз" приобрел более 660 млн кубометров газа у добывателей и трейдеров.

Кроме того, отмечает эксперт, нужно и дальше анализировать газовый рынок внутри страны и в Европе, и продолжать дискуссию по вопросу частичного экспорта газа.

Напомним, Украинская энергетическая биржа положительно оценивает выход "Нефтегаза" на торги.

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