"Вікторія" – "Кривбас": де дивитися і прогноз на матч Ліги Європи

Матч "Вікторія" – "Кривбас" відбудеться 15 серпня в Пльзені. Поєдинок прийме стадіон "Дусан Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:00.

Де дивитися матч "Вікторія" – "Кривбас"

У прямому ефірі поєдинок ексклюзивно покаже УПЛ ТБ. Телеканал елітного футбольного дивізіону доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та Omega TV. Канал транслюють оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Прогноз букмекерів на матч "Вікторія" – "Кривбас"

Букмекерська контора Favbet безумовним фаворитом поєдинку обрала чеський гранд. На перемогу "Вікторії" тут заклали невисокий коефіцієнт 1,41. Натомість потенційний успіх команди Юрія Вернидуба оцінили балом 7,80. Нічия ледь не вдвічі вірогідніша – кеф 5,20.

Футбольні оптимісти можуть закластися на мінімальну перемогу криворіжців в основний час із космічним коефіцієнтом 20,00. Персональні ж фанати Прінса Аду розглянуть варіант зі ставкою на мінімум дубль африканця зі солідним кефом 14,00.

Орієнтовні склади на матч "Вікторія" – "Кривбас"

"Вікторія": Тврдонь – Две, Гранач, Ємелка – Копіц, Калвах, Черв, Гавел – Шульц, Панош – Вашулін

"Кривбас": Кліщук – Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго – Бізімана – Кузик, Вакулко, Соса, Хомченовський – Аду

У першому поєдинку "Кривбас" програв удома (1:2), хоча відкрив рахунок зусиллями Аду. На сильнішого в парі команди Вернидуба та "Вікторії" у плей-офф кваліфікації вже зачекався шотландський "Хартс". Матчі цієї стадії другого за рангом єврокубка зіграють 22 серпня і 29 серпня.