RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Виктория" – "Кривбасс": где смотреть и прогноз на матч Лиги Европы

Фото: Криворожцы уступили в первой встрече (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

"Виктория" из чешского Пльзеня примет криворожский "Кривбасс" во втором поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч "Виктория" – "Кривбасс" состоится 15 августа в Пльзене. Поединок примет стадион "Дусан Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00.

Где смотреть матч "Виктория" – "Кривбасс"

В прямом эфире поединок эксклюзивно покажет УПЛ TV. Телеканал элитного футбольного дивизиона доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и Omega TV. Канал транслируют оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Прогноз букмекеров на матч "Виктория" – "Кривбасс"

Букмекерская контора Favbet безусловным фаворитом поединка выбрала чешский гранд. На победу "Виктории" здесь заложили низкий коэффициент 1,41. Потенциальный успех команды Юрия Вернидуба оценили баллом 7,80. Ничья едва ли не вдвое вероятнее – кэф 5,20.

 

 

Футбольные оптимисты могут заложиться на минимальную победу криворожцев в основное время с космическим коэффициентом 20,00. Персональные фанаты Принса Аду рассмотрят вариант со ставкой на минимум дубль африканца с солидным кэфом 14,00.

Ориентировочные составы на матч "Виктория" – "Кривбасс"

"Виктория": Тврдонь – Две, Гранач, Йемелка – Копиц, Калвах, Черв, Гавел – Шульц, Панош – Вашулин

"Кривбасс": Клищук – Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго – Бизимана – Кузык, Вакулко, Соса, Хомченовский – Аду

 

В первом поединке "Кривбасс" проиграл дома (1:2), хотя открыл счет усилиями Аду. Сильнейшего в паре команды Вернидуба и "Виктории" в плей-офф квалификации уже заждался шотландский "Хартс". Матчи этой стадии второго по рангу еврокубка сыграют 22 августа и 29 августа.

К слову, ранее "Динамо" выбило шотландский "Рейнджерс" в квалификации Лиги чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига Европы