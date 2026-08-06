Віктор Ющенко отримав нову посаду: за що відповідатиме третій президент України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури України .

Головне: Нове призначення: Третього президента України Віктора Ющенка обрали головою Наглядової ради Національного музею Голодомору-геноциду.

Третього президента України Віктора Ющенка обрали головою Наглядової ради Національного музею Голодомору-геноциду. Склад Наглядової ради: До ради увійшли 11 представників українських громадських організацій, міжнародних інституцій, закордонного українства та наукової спільноти.

До ради увійшли 11 представників українських громадських організацій, міжнародних інституцій, закордонного українства та наукової спільноти. Керівний склад: Заступником голови став колишній посол Канади в Україні Роман Ващук, а секретаркою - голова Мережі нащадків Голодомору Ольга Сорока.

Заступником голови став колишній посол Канади в Україні Роман Ващук, а секретаркою - голова Мережі нащадків Голодомору Ольга Сорока. Головне завдання: Пріоритетом роботи ради стане пошук фінансування для завершення будівництва другої черги музейного комплексу та створення постійної експозиції.

Пріоритетом роботи ради стане пошук фінансування для завершення будівництва другої черги музейного комплексу та створення постійної експозиції. Результати музею: За останні чотири роки музейну колекцію вдалося збільшити на 234%, продовжується формування Архіву усної історії та оцифрування експонатів.

До новоствореної Наглядової ради увійшли 11 представників українських громадських об'єднань, міжнародних організацій, закордонного українства та наукової спільноти. Вона працюватиме на постійній основі та контролюватиме діяльність музею, сприятиме його відкритості й прозорості.

Під час першого засідання члени ради обрали керівний склад. Головою став президент України у 2005-2010 роках Віктор Ющенко, заступником голови - колишній посол Канади в Україні Роман Ващук, а секретаркою - засновниця і голова Мережі нащадків Голодомору Ольга Сорока.

Які завдання визначили для Наглядової ради

За словами віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики - міністерки культури Тетяни Бережної, серед першочергових завдань ради - завершення будівництва другої черги музейного комплексу, створення постійної експозиції, залучення міжнародного фінансування, а також забезпечення відкритості та підзвітності установи.

Своєю чергою Ющенко наголосив, що одним із головних напрямів роботи стане пошук коштів для завершення другої черги музею. За його словами, для цього планують залучати як український бізнес, так і закордонне українство.

Він також зазначив, що повноцінна розбудова Національного музею Голодомору-геноциду набуває особливого значення в умовах війни.

Як змінився музей за останні роки

Генеральна директорка музею Леся Гасиджак повідомила, що за останні чотири роки музейну колекцію збільшили на 234%.

За цей час працівники установи проводили експедиції, записували свідчення очевидців Голодомору та масового штучного голоду 1946-1947 років, формували Архів усної історії Голодомору, готували нові видання та оцифровували музейні експонати.

Також музей продовжує працювати над створенням постійної експозиції та реалізує міжнародний проєкт технічної допомоги уряду Канади. Під час засідання окремо обговорили роботу музею в умовах повномасштабної війни, збереження колекції та підготовку приміщень до осінньо-зимового періоду.